Kradfahrer erfasste 23-Jährigen : Mann nach Unfall in Königswinter verstorben

Update Königswinter In Königswinter-Oberdollendorf sind bei einem Verkehrsunfall mit einem Krad am späten Samstagabend zwei junge Männer lebensgefährlich verletzt worden. Nun ist einer von ihnen verstorben.

Am späten Samstagabend sind in Königswinter-Oberdollendorf zwei junge Männer bei einem schweren Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass der ältere der beiden am Mittwoch seinen schweren Verletzungen erlag.