Pilotprojekt in Niederkassel : Farmdroid bestellt das Feld selbstständig

Pilotprojekt in Niederkassel

Robotik für die Zukunft testen Bernd Bulich (v.l.), Sebastian Kader, Martin Kaupe, Gottfried Kader und Uwe Nolting in Niederkassel.

Niederkassel Der Arbeitskreis Drüber und Drunter setzt auf neue Technik: Auf einem Feld in Niederkassel testet er einen Roboter, der sät, Unkraut jätet und erntet. Das Pilotprojekt soll eine Alternative zum chemischen Pflanzenschutz sein.

Wie von Zauberhand geführt zieht der Roboter seine Bahnen durch das Rübenfeld. 500 Meter legt die autarke Maschine in der Stunde zurück. Getrieben wird er von Solarenergie, die er in Batterien speichert. Er ist einer der ersten Agrar-Roboter auf der Welt, der ein Feld eigenständig bewirtschaften kann. Er macht das auf dem Feld des Niederkasseler Landwirts Gottfried Kader.

Schutz gegen Tierunfälle

Auf der 6,5 Hektar großen Fläche von Gottfried Kader kommt der Roboter zum Einsatz. Der Landwirt erläutert seine Funktion: „Zunächst muss die Fläche ausgemessen werden, dann wird die Maschine eingestellt und fährt über GPS auf zwei bis vier Millimeter genau durch die Zuckerrüben. 36 Stunden hat der Roboter, der mit Sicherheitsseilen rundum gegen Tierunfälle geschützt ist, für die Aussaat auf einer Fläche benötigt, die mit herkömmlichen Maschinen in zweieinhalb Stunden erledigt gewesen wäre.“

Der Roboter wird zurzeit ständig getestet, nur so könne man herausfinden, was das Gerät wirklich kann, sagt Jürgen Lowis, Pressesprecher von Drüber und Drunter. Nach der Aussaat wurde der Roboter umgebaut und für das Hacken der Rüben vorbereitet. „Früher war es schwierig, Leute für diese harte Knochenarbeit zu finden“, so Bulich. Jetzt erledigt alles die Maschine.