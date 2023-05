Hennef und Cannabis Wie viel Hanf ist im Hanfbachtal?

Die Euphorie der Cannabisfreunde bekommt bei einem Blick in die Geschichtsbücher einen Dämpfer: Denn mit dem Rauschmittel hat der Ortsname überhaupt nichts zu tun. Hanf setzt sich aus den Wohnplätzen Meisenhanf, Hanfmühle und Halmshanf zusammen. Der Name bezieht sich auf den Hanfbach, der dem Ort und auch dem Hanfbachtal den Namen gab. Heimatforscher Helmut Fischer aus Stadt Blankenberg schreibt dazu bereits 1972 in seinen „Beiträgen zur Geschichte der Gemeinde Hennef“: „Der Name erscheint erstmals 948 in einer Urkunde. Es ist eindeutig von dem Bach die Rede, denn die Grenze des Oberpleiser Novalzehntbezirks folgt seinem Lauf, wie die Hanf fließt (lateinisch: sicut fluit Hanapha).“