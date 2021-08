Ortsporträt Buisdorf : Lachse springen am Wehr

Buisdorf Günstige Verkehrsanbindung bringt viel Lärm. Direkter Zugang zur Naherholung. Der Ortskern ist noch aus den 60er Jahren und soll demnächst modernisiert werden.

Umschlossen von Verkehrswegen

Die A3 grenzt Buisdorf im Osten von Hennef ab. Wie eine Trennlinie teilt die Frankfurter Straße — die ehemalige B8, die bis nach Frankfurt führt — den Stadtteil in zwei Hälften. „Die große Straße hat Trennwirkung: links von ihr ist ein bisschen Buisdorf und rechts von ihr ist ein bisschen Buisdorf”, sagt Städteplaner Rainer Gleß. Nicht nur optisch habe sie diesen vorübergehenden Charakter, sondern auch in historischer Hinsicht.

Besonderes Merkmal: Buisdorfer Wehr – an der Fischtreppe an der Sieg können Besucher im Herbst beeindruckende Lachssprünge beobachten.

‘Bozenlohe’ , wie Buisdorf einst hieß, wurde laut Stadtgeschichte erstmals 1071 erwähnt und lag am wichtigen Verkehrsweg von Köln nach Frankfurt. Der Name ‚Bozen‘ bedeutet etwa ‘Hof im Walde’ und ist durch die Bedeckung der Siegniederung mit Wald und Büschen begründet. Straßennamen wie ‘In den Eichen’“, ‘Im Forst’ und ‘Am Buschberg’ weisen noch heute auf diese Zeit hin.

Seit langer Zeit im Grünen

Der direkte Zugang zum Grünen C bietet den Bürgern eine kleine Pause vom städtischen Leben. Bei der Fangstation am Buisdorfer Wehr können Interessierte immer im Herbst spektakuläre Lachssprünge beobachten, meint der Ortsvorsteher. “Ende September bis Anfang Oktober nutzt der Wanderfisch die Treppe, um über ihre Stufen hinaufzuspringen”. In den letzten Jahren hätten aber die warmen Sommer dafür gesorgt, dass zu wenig Wasser in der Sieg gewesen sei und entsprechend wenige Sprünge hätten beobachtet werden können. Dieses Jahr könne man aufgrund der vielen Regenfälle zuversichtlich sein.