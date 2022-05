B484 wegen Löscharbeiten gesperrt : Garagenbrand schlägt auf Haus in Lohmar-Wahlscheid über

Ein Garagenbrand ist am Montagabend in Lohmar-Wahlscheid auf ein Wohnhaus übergeschlagen. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Am Montagabend ist ein Wohnhaus in Lohmar-Wahlscheid an der B484 in Brand geraten. Die sechs Bewohner konnten sich rechtzeitig retten. Wegen der andauernden Löscharbeiten ist die B484 am Ortausgang gesperrt.



Die Feuerwehr im Rhein-Sieg-Kreis wurde am Montagabend gegen 22 Uhr wegen eines Garagenbrandes in Lohmar alarmiert. Eine Garage neben einem zweistöckigen Wohnhaus am Ortsausgang von Lohmar-Wahlscheid war in Brand geraten. Die Flammen schlugen allerdings in kürzester Zeit auf das an der B484 stehende Wohnhaus über und setzten den Dachstuhl in Brand.

Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort waren sechs Personen im Haus, die sich jedoch alle retten konnten. Die Rettungskräfte versorgten im Nachgang vier Personen und untersuchten sie hinsichtlich einer möglichen Rauchvergiftung. Das Feuer ist derzeit noch nicht unter Kontrolle und die Löscharbeiten dauern an. Die B484 ist am Ortsausgang Lohmar-Wahlscheid vorerst wegen der Löscharbeiten gesperrt.