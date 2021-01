Wohnraum in Niederkassel : Platz für zwölf Häuser

Niederkassel Die Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel beginnt mit der Erschließung des Ranzeler Neubaugebiets „Im Lustgarten“. Baustraße soll Anwohner entlasten.

Es ist das jüngste Projekt der Niederkasseler Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG), gelegen im Norden des Stadtteils Ranzel. Im strömenden Regen haben Sebastian Fischer und Miriam Schulz von der SEG Niederkassel am Dienstagmorgen gemeinsam mit Bürgermeister Stephan Vehreschild und weiteren städtischen Mitarbeitern das Wohnbaugebiet „Im Lustgarten“ vorgestellt, in dem ab Mitte des Jahres sechs Einfamilienhäuser und sechs Doppelhäuser gebaut werden.

Die zwölf Bauplätze wurden über die bestehende Warteliste der SEG vergeben. Mangels weiterer Grundstücke sind sie nach derzeitigem Stand das vorläufig letzte Areal, das die SEG in Ranzel und Lülsdorf entwickelt hat. Ursprünglich sollten auf dem Gelände zwischen Kronenweg und der Straße „In der Auen“ noch weitere Grundstücke angeboten werden. Deren Vermarktung hatte schon der damalige SEG-Geschäftsführer Franz Haverkamp geplant. Damals scheiterte das gesamte Projekt unter anderem an der Entwässerungstechnik der Grundstücke. Diese Probleme hat die SEG inzwischen geklärt und eine Geländemodellierung in den städteplanerischen Entwurf eingearbeitet.

Weniger Baufläche wegen Fledermäusen

Bei der erneuten Planung zeigte sich nun aber, dass in dem Baugebiet ein Nahrungshabitat für Fledermäuse liegt. Deswegen musste die Baufläche nun aus Naturschutzgründen verkleinert werden. „Bei unseren Planungen haben wir diese schützenswerte Fläche trotzdem mit einbezogen. Sollte sich hier eine Änderung ergeben, würden wir das gesamte Wohngebiet über den Kronenweg anschließen und nicht, wie in dem jetzigen Bauabschnitt, über die Straße ,In der Auen`“, sagte Fischer. Um die recht schmale Straße nicht mit schweren Baufahrzeugen zu belasten, lässt die SEG eine Baustraße erstellen. Die wird von der Markusstraße über einen Feldweg bis an das Baugebiet herangeführt.