Sankt Augustin : Passanten finden vier Hundeleichen in Discounter-Tüten

In Sankt Augustin wurden am Wochenende vier Hundeleichen am Gehwegrand abgelegt. Foto: dpa/Marijan Murat

Sankt Augustin Passanten haben am 10. und 11. Februar in Sankt Augustin vier Hundeleichen in Einkaufstaschen am Gehwegrand gefunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Passanten haben am vergangenen Freitag und Samstag, den 10. und 11. Februar, vier Hundeleichen in Einkaufstaschen am Gehwegrand in Sankt Augustin gefunden. Das berichtet die Polizei. Die abgelegten Tierleichen lagen demnach in der Ankerstraße/Dammstraße in Höhe der Fußgängerbrücke über die Autobahn.

Die erste Tasche, eine hellblaue Stoffeinkaufstasche eines Lebensmitteldiscounters, habe einen Hundekadaver enthalten. Sie stand laut Polizei gut sichtbar unmittelbar vor der Brücke am Straßenrand gestanden. Eine Passantin habe sie am Freitagmorgen gefunden.

Am Samstagmorgen habe ein weiterer Passant an fast an derselben Stelle eine weitere Stofftüte des gleichen Discounters gefunden, diesmal jedoch orangefarben, so die Polizei. In ihr befanden sich demnach zwei tote Hunde.

Am Samstagnachmittag wurde laut Polizei ein vierter Hundekadaver in einer Papiertüte desselben Discounters gefunden. Die Ablagezeit des letzten Hundes sei auf 15.40 Uhr bis 16.15 Uhr eingrenzbar.

Bei den äußerlich unverletzten Hundekadavern handele es sich der Polizei zufolge um eine kleine Rasse in den Grundfarben braun und schwarz. Die augenscheinlich jungen Tiere hätten bislang keiner Person zugeordnet werden können und seien durch die Feuerwehr abtransportiert worden. Woran die Tiere verendet sind, sei bislang unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe bei der Identifizierung des oder der Tatverdächtigen. Wer Angaben zu Personen machen kann, die sich zur Tatzeit mit den auffälligen Einkaufstaschen im Bereich der Fußgängerbrücke aufgehalten haben, oder wem Personen bekannt, die in den vergangenen Monaten junge Hunde gehalten haben und diese plötzlich nicht mehr haben, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden.

(ga)