Bewährungsstrafe in Siegburg Dem Opfer brutal vor den Kopf getreten

Alle Vorwürfe der Anklage gestand der Mann. Am Ostermontag 2022 war er in einem Kiosk in Sankt Augustin mit dem Opfer (54) aus nichtigem Grund in Streit geraten. Daraufhin verließ der Geschädigte den Kiosk und setzte sich auf einen Stuhl davor. Kurze Zeit später folgte ihm der Täter und trat ihm unvermittelt ins Gesicht, worauf er mit dem Kopf gegen eine Scheibe schlug, die zerbarst. Das Opfer entfernte sich darauf ebenso vom Tatort. Die Polizei hatte der 54-Jährige nicht gerufen und sich auch nicht in ärztliche Behandlung begeben.