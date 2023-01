Supermarkt in Siegburg : Ladendieb lässt kleinen Sohn auf der Flucht zurück

Siegburg Ein Ladendieb hat in Siegburg versucht, Artikel im Kinderwagen seines Kleinkinds aus einem Supermarkt hinaus zu schmuggeln. Als ihn ein Mitarbeiter ansprach, ergriff der Mann die Flucht - und ließ seinen Sohn zurück.

Ein auf frischer Tat ertappter Ladendieb hat in Siegburg auf der Flucht sein Kleinkind zurückgelassen. Ein Angestellter des Aldi-Marktes an der Industriestraße sei am Freitag um 18.30 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann habe sich häufig umgesehen und besonders auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geachtet. Über die Videoüberwachung habe der Mitarbeiter dann beobachten können, wie der Mann diverse Artikel hinter seinem kleinen Sohn im Kinderwagen versteckt habe. Als der Angestellte den Vater nach dem Verlassen des Geschäfts vor dem Laden angesprochen habe, sei dieser geflüchtet und habe kurzerhand den Kinderwagen mitsamt seines Kinds und der Beute auf dem Parkplatz zurückgelassen.