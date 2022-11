Weihnachtszeit 2022 : Das erwartet Besucher beim Mittelalterlichen Markt in Siegburg

Das erwartet Besucher beim Mittelalterlichen Markt in Siegburg

Siegburg Vom 19. November bis zum 22. Dezember 2022 lädt der Mittelalterliche Markt in Siegburg zum Schlendern und Schlemmen ein. Ein Überblick über Öffnungszeiten und Stände.

Auf eine Zeitreise können sich Besucher des Mittelalterlichen Weihnachtsmarktes in Siegburg begeben: Hier gestalten Gaukler, Büttel und Handwerker den Alltag auf dem Marktplatz inmitten der Stadt. Rund vier Wochen lang können sich Besucher in Siegburg in der Vorweihnachtszeit wieder um Jahrhunderte zurückversetzt fühlen.