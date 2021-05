„Super-Zecke“ im Rhein-Sieg-Kreis : So schützen Sie sich vor Zecken

Rhein-Sieg-Kreis Wie jedes Jahr empfehlen die Gesundheitsämter, sich vor Zecken zu schützen. Experten informieren auch über die „Super-Zecke“ im Rhein-Sieg-Kreis.

Sie sind winzig klein, lauern auf Pflanzen und können gefährliche Krankheiten übertragen: Zecken. Die Spinnentiere sind, anders als oft vermutet, ganzjährig aktiv. Wird es wärmer, verbringen Menschen mehr Zeit in der Natur und kommen häufiger in Kontakt mit den kleinen Plagegeistern. Was gibt es also in diesem Frühling und Sommer zu beachten, wenn Spaziergänger beispielsweise im Siebengebirge unterwegs sind? Und wie steht es um die „Super-Zecke“, die in den vergangenen Jahren auch in Nordrhein-Westfalen aufgefunden wurde?