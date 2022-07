Nach Zugausfällen im Rhein-Sieg-Kreis : S-Bahnen fahren ab Montag wieder nach Fahrplan

Rhein-Sieg-Kreis Wegen eines hohen Krankenstandes unter ihren Mitarbeitenden hatte die Bahn am Donnerstagabend den S-Bahn-Verkehr in der Region eingestellt. Jetzt teilt das Unternehmen mit, dass die Züge der S8, S11, S12 und S13/19 ab Montag wieder regulär fahren sollen.

Seit Donnerstagabend stand der S-Bahnverkehr im Rhein-Sieg-Kreis still . Damit hatte die Deutsche Bahn auf den hohen Krankenstand unter ihren Mitarbeitenden reagiert. Ab Montag nun sollen die Züge der betroffenen S-Bahnlinien S8, S11, S12 und S13/19 wieder nach Fahrplan fahren, teilte das Unternehmen am Sonntagnachmittag mit. Es könne allerdings weiterhin vereinzelt zu Zugausfällen kommen.

Hintergrund der kurzfristigen Einstellung des S-Bahnverkehrs waren massive, kurzfristige Krankmeldungen in den Leitstellen der S-Bahn. Der Krankenstand sei weiterhin hoch, auch bei den Triebfahrzeugführerinnen und -führern, so die Bahn am Sonntag. Daher könne es weiter zu vereinzelten Ausfällen kommen. In der Fahrplanauskunft unter www.bahn.de werde kurzfristig über ausfallende Verbindungen informiert.