Verfahren in Siegburg Kaufsucht macht Frau aus Troisdorf zur Betrügerin

Als Lieferadresse gab die Mutter von zwei Kindern ihre eigene Adresse mit unterschiedlichen, erdachten Vornamen an. Wenn sie die Ware nicht persönlich in Empfang nehmen konnte, wurden diese als unzustellbar zurückgeschickt. 16 Bestellungen aber kamen an, zwei davon gingen an Familienmitglieder. Die übrigen verkaufte sie übers Internet, sodass ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro entstand. Mit dem Geld finanzierte die schon mehrfach einschlägig Vorbestrafte ihre Kaufsucht.