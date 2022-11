Fahrspuren waren gesperrt : Zwei Autos fahren auf der A555 bei Bonn ineinander

Auf der A555 hat sich am Montag ein Unfall ereignet. Foto: Petra Reuter

Bonn/Bornheim Auf der A555 zwischen Bornheim und Bonn sind am Montag zwei Autos ineinander gefahren. Die Autobahn war für rund zwei Stunden nur einspurig befahrbar.

Auf der A555 zwischen Bonn und Bornheim sind am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr zwei Autos ineinander gefahren. Nach Informationen der Redaktion waren die beiden Fahrzeuge in Richtung Bonn unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Die beiden Autos soll sich so ineinander verklemmt haben, dass die Polizei zwei der drei Fahrspuren sperrte.