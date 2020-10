Geschäftseröffnung in Bornheim : Roisdorferin trotzt der Corona-Pandemie

Bornheim-Roisdorf. Während viele Unternehmer wegen der Corona-Pandemie sorgenvoll in die Zukunft blicken, ist Ariane Packbier optimistisch, und öffnet das „Château Livre“.

