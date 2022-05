Rathaus Wesseling : Esser geht in den Ruhestand

Wesseling Der Bürgermeister von Wesseling, Erwin Esser, hört aus gesundheitlichen Gründen auf. Der 63-Jährige war sieben Jahre im Amt.

Er leidet seit einiger Zeit an einer Lähmung der Sprachmuskulatur, die ihm die Wahrnehmung seiner Amtsgeschäfte zunehmend erschwerte. Insbesondere gilt dies für öffentliche Termine, die er in den vergangenen Monaten häufig seinen Stellvertretern überlassen musste. Am kommenden Montag will Esser ausführlich zu seinem Schritt Stellung nehmen.