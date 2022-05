Linke Fahrbahn wieder frei : Lkw-Fahrer bei Unfall auf A61 bei Rheinbach lebensgefährlich verletzt

Rheinbach Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch auf der A61 bei Rheinbach wurde ein Lkw-Fahrer nach ersten Einschätzungen des behandelnden Notarztes lebensgefährlich verletzt.

Bei einem schweren Unfall am Mittwoch auf der A61 bei Rheinbach wurde ein Lkw-Fahrer nach Angaben des Rettungsdienstes lebensgefährlich verletzt. Wie Thomas Gundlach, Einsatzleiter der Feuerwehr Rheinbach, vor Ort mitteilte, war ein 40-Tonner gegen einem zweiten Sattelzug im Stau gegen 16.10 Uhr aufgefahren.

Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Lkw eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn mit schweren Spreizern, Scheren und hydraulischen Rettungsgeräten. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, wurde der befreite Fahrer mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für Landung und Start mussten zwischenzeitig beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt werden.

Bislang unklar sind die Gründe für den Auffahrunfall laut Saget. Gegen 18 Uhr sei das Kölner Verkehrsunfallaufnahmeteam eingetroffen. Bis in die Abendstunden war noch eine Spur der Autobahn für die Unfallaufnahme gesperrt.

In der Folge hatte sich ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Rheinbach teils ab- und teils an der Unfallstelle vorbeigeleitet.