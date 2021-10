Hilfe für Flutopfer : Benefizkonzert in Rheinbach sorgt für Gänsehautmomente

Rheinbach Künstler aus der Region haben in Rheinbach ein Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer gespielt. Auch Bestsellerautor Frank Schätzing war dabei.

Schätzing spricht über Klimawandel

Für den ersten Gänsehautmoment des fünfstündigen Programms sorgte die Eröffnung des Konzerts, als zwei Mädchen des Kinderchors der Musikschule Voreifel und viele Kinder der Familie Schumacher den von Bernd Schumacher ins Deutsche übertragenen Michael-Jackson-Hit „We are the world“ sangen. Bestsellerautor Schätzing fesselte sein gebanntes Publikum mit der Lesung eines Kapitels aus seinen „Nachrichten aus einem unbekannten Universum – eine Zeitreise durch die Meere“ über den 16-Meter-Hai Carcharocles megalodon. Untermalt mit dramatischer Musik, ließ er dabei den Meereslebensraum vor über zehn Millionen Jahren und den Kampf um Nahrung lebendig werden.

Klimawandel sei keine Glaubenssache mehr, sondern das Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen, sagte Schätzing. Die Menschen hätten viel zu lange nichts getan, jetzt gelte es, für mehr Menschen eine bessere Zukunft zu gestalten. Schätzing machte viel Bereitschaft aus, das Gute zu bewirken, jüngstes Beispiel: die enorme Solidarität mit den Menschen in den Flutgebieten. Der Autor erwies sich auch als versierter Gitarrist und Sänger, als er mit der Band unter anderem David Bowies „We can be heroes just for one day“ performte.