Endlich jeht et widder loss : Dieter und Conny Schürheck übernehmen das Narrenzepter in Oberdrees

Die designierten Tollitäten für Oberdrees, Dieter und Conny Schürheck können feiern. Foto: Meike Böschemeyer

Rheinbach-Oberdrees Dieter und Conny Schürheck brachte der Karneval einst zusammen. In dieser Session übernehmen die Eheleute sogar die Regentschaft in Oberdrees.



2G – geimpft oder genesen – macht es möglich: In der randvollen Ludwig-Fett-Halle stellte die Karnevalsgemeinschaft Oberdrees, bestehend aus der KG „Bekömme dich net drömm“ von 1926 und dem Damenkomitee „Goldene Herzen“ von 1948, ihre neuen Tollitäten vor. Das Ehepaar Dieter und Conny Schürheck wird das Narrenzepter über die Dreeser Jecke in Händen halten.

Der 55-jährige designierte Prinz Dieter I. ist ein „Jong uss em Vürjebirch“, gelernter Tischler, dient seit 28 Jahren bei der Bundeswehr und ist in Rheinbach stationiert. Im örtlichen Karnevalsgeschehen ist der Hobby-Triathlet und Rennradtouren-Fahrer kein Unbekannter, denn er hat bereits lange als Fahrer und Fotograf von Tollitäten fungiert. Nun tauscht er die Nebenrolle mit der Hauptrolle.

An seiner Seite: Ehefrau als Prinzessin Conny I. Die 57-Jährige ist in Odendorf aufgewachsen und hat zwei erwachsene Kinder aus erster Ehe. In ihrer Freizeit gehören Karneval, Malen und Basteln sowie Spaziergänge mit Ehemann Dieter und dem gemeinsamen Labrador-Mix Cody zu ihren Lieblingsbeschäftigungen.

Heiratsantrag am Karnevalssamstag

Der Karneval hatte die beiden im Jahr 2017 auch zusammengebracht. Während der Renovierungsphase ihres Hauses in Oberdrees hatten sie die Veranstaltungen besucht und an Karnevalssamstag gab es bei der Warm-up-Party den Heiratsantrag. Es folgte die Hochzeit im Juni 2019 und der Entschluss, den Oberdreeser Narrenthron zu besteigen.

Ihr Ziel: Der Prinz muss seinen 56. Geburtstag auf dem Karnevalswagen in Oberdrees feiern. Das sollte auch klappen, denn just am 27. Februar 2022 geht an Karnevalssonntag der bekannte Oberdreeser Fastelovendszoch.

Die künftige Prinzessin Conny freut sich besonders darauf, selbst einmal ausgiebig Karneval feiern zu können. Denn bislang hat sie in der jecken Jahreszeit immer gearbeitet, entweder in der Gastronomie oder als Fahrerin beim Rheinbacher Fahrdienst.

Das Herz der Tollitäten schlägt für Oberdrees

Als Tollität tritt sie jetzt quasi in die Fußstapfen ihres jüngeren Sohnes Dennis, der in der Session 2002/2003 Kinderprinz in Ollheim war. Wie genau das Motiv ihres Prunkwagens aussehen wird, verriet das designierte Oberdreeser Prinzenpaar noch nicht. Nur so viel: Es wird ihr Motto „Os Hetz schlät für Ovvedrees“ widerspiegeln und selbstverständlich werden sie selbst mit am Wagen bauen.

Jetzt hoffen die Tollitäten gemeinsam mit KG Präsident und Chefadjutanten Ralf Nuss und der Vorsitzenden des Damenkomitees, Astrid Schneider, ihrem Gefolge und allen uniformierten und nicht uniformierten Jecken, dass sie nach Corona und der Hochwasserflut am 19. November in der Ludwig-Fett-Halle eine unbeschwerte Proklamation feiern können. Als Gäste erwartet werden Klaus und Willi, Torben Klein und die Dreeser Tanzgruppen.