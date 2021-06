Falsche Polizisten in Rheinbach-Irlenbusch : Senior übergibt mehrere tausend Euro an Telefonbetrüger

Ein 88-Jähriger übergab in Rheinbach vermeintliches Falschgeld an einen Betrüger. (Symbolbild) Foto: dpa/picture alliance/dpa

Rheinbach In Rheinbach-Irlenbusch gaben sich Telefonbetrüger am Dienstag als Polizisten aus. Ein 88-Jähriger fiel auf die Masche herein und übergab den Betrügern mehrere tausend Euro Bargeld.



Am Dienstagmittag haben sich Telefonbetrüger in Rheinbach als Polizisten ausgegeben und einem 88-Jährigen so mehrere tausend Euro entwendet. Gegen 12 Uhr erreichte den Senioren aus Rheinbach-Irlenbusch der erste Anruf. Nach Polizeiangaben habe der Anrufer eine männliche Stimme gehabt, sich als Kriminalpolizist ausgegeben und dem 88-Jährigen erklärt, dass dessen Personalien bei einem Täter festgestellt worden seien. Deswegen müssten nun die Seriennummern der Geldscheine des Senioren abgeglichen werden.

Daraufhin hob der 88-Jährige mehrere tausend Euro bei seiner Bank ab. Bei dem nächsten Anruf gegen 16 Uhr verglich er die Seriennummern seiner Geldscheine mit dem vermeintlichen Polizisten. Der Telefonbetrüger erklärte ihm, dass es sich um Falschgeld handle und ein „Kollege“ aus Meckenheim das Geld abholen würde. Am Telefon vereinbarten sie noch ein „Kennwort“. Bei der Übergabe konnte der Kollege aus Meckenheim das Kennwort nennen, bekam daraufhin das Geld und verschwand zu Fuß.

In den darauffolgenden Stunden versuchte der Senior noch mehrfach, die Rufnummer des falschen Polizisten zu erreichen. Der Anschluss existierte jedoch nicht. Insgesamt verzeichnete die Bonner Polizei am Dienstag im Raum Rheinbach sieben solcher Versuche von Telefonbetrügern.

Der mutmaßliche Täter war nach Angaben der Polizei zwischen 35 und 40 Jahre alt, ungefähr 1,90 Meter groß und hatte blonde Haare. Er trug ein weißes Hemd, eine weiße Schirmmütze und eine Sporthose und sprach akzentfrei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(ga)