Vereine starten Online-Sitzung : Swisttaler bringen Karneval ins Wohnzimmer

Swisttal Zehn Swisttaler Karnevalsvereine haben mit dem Portal „Jeckstream“ eine Sitzung zum Streamen entworfen. Aus 30 Auftritten kann sich jeder ein eigenes Programm zusammenstellen.

Auf dem Portal „Jeckstream“ stehen Auftritte von rund 30 Karnevalskünstlern zur Auswahl, aus denen sich jeder seine eigene Sitzung zusammenstellen und gegen eine Gebühr im heimischen Wohnzimmer ansehen kann. Die Idee, dort eine Swisttaler Sitzung vorzubereiten, kam recht kurzfristig. Dirk Lüssem, ehemaliger Präsident der Ludendorfer Jonge, stellte sie den anderen in einer Videokonferenz vor, und in nur knapp einer Woche war die Aktion umgesetzt.

Auftritt vor der Kamera ist etwas anderes

Auch der Präsident der KG Mat Mött Miel, Dominik Schweminski, fand die Situation ungewöhnlich: „Man muss ständig auf der Stelle stehen bleiben und konzentriert in die Kamera schauen.“ Bei einer Sitzung seien Verhaspler sonst nicht so schlimm: „die schmunzelt man weg.“ Schweminsiki brauchte aber nur zwei Versuche, um gemeinsam mit Christine Nettekoven vom Freundschaftsbund Dünstekoven die Band „Miljö“ anzusagen. Natürlich in der offiziellen Vereinskleidung, die so zu ihrem ersten Einsatz nach der letzten Session kam.