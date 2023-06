Ulm klaut den Baskets Spiel eins Beim 73:79 gegen den Favoritenschreck werden den Bonnern schlechte Trefferquoten zum Verhängnis

Der Wille der Baskets zeigte sich jetzt in jeder Aktion und er wurde in der 32. Minute mit dem Ausgleich belohnt. Ward nahm an der 6,75-Linie Maß – und der Ball kreiselte zum 55:55 in den Korb. Doch die Führung wollte die Seiten nicht wechseln. Die Fans bemühten sich zunehmend, das Unterfangen zu unterstützen. Doch als Klepeisz per Dreier auf 63:57 für die Ulmer stellte, musste Iisalo wieder per Auszeit unterbrechen.