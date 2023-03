Vorschau auf Spiel gegen Fraport Skyliners : Telekom Baskets Bonn: Gewinnen alleine reicht nicht

Besprechung in der Starting Five: Finn Delany, Tyson Ward, Karsten Tadda, TJ Shorts II und Leon Kratzer. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Trotz des 101:83-Erfolgs gegen Crailsheim ist Baskets-Trainer Tuomas Iisalo nicht zufrieden. Vor der Partie bei den Fraport Skyliners in Frankfurt fordert er konzentrierte Leistung und Engagement über 40 Minuten

Die letzte Auszeitansprache von Tuomas Iisalo ist nicht zitierfähig. Da war zweieinhalb Minuten vor Ende der Partie gegen die Merlins Crailsheim allerlei Vokabular dabei, das manchem sensiblen Zeitgenossen ein kaschierendes Piiiiieep wert gewesen wäre. Nach einem 11:0-Lauf der Gäste war der Cheftrainer der Telekom Baskets Bonn gewaltig in Rage. Nicht etwa, weil der Sieg (101:83) in Gefahr gewesen wäre, sondern weil sein Team die eigene Spielkultur vernachlässigt hatte. Gewinnen alleine reicht nicht.

Die Korrektur soll gleich am Sonntag erfolgen, dann tritt Iisalo mit seiner Mannschaft bei den Fraport Skyliners in Frankfurt an (18 Uhr). Und dann wird auch Rückkehrer Javontae Hawkins dabei sein. Mehr als 300 Fans werden das Team dann vor Ort unterstützen, „Kleiderordnung“: Alle in Weiß. Sollte am Samstag der FC Bayern bei Alba Berlin gewinnen, treten die Baskets dann als neuer Tabellenführer beim Vorletzten des Tableaus an.