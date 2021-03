Pandemie in Bonn : Aidsgala fällt erneut aus

Bonn Zum zweiten Mal in Folge müssen die Initiatoren der Aids-Operngala die Benefizveranstaltung zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung wegen Corona absagen. Termin dafür war der 8. Mai. Sie hoffen, die Gala nächstes Jahr im Frühjahr nachholen zu können.

Dennoch blicken die Initiatoren und ihre Partner optimistisch nach vorne. Noch nie sei in so kurzer Zeit ein Impfstoff entwickelt und mit den Impfungen begonnen worden. Das Corona-Virus zeige durch seine leichte Übertragbarkeit noch offensichtlicher als beim HIV, wie ernst Infektionskrankheiten genommen werden müssten. „Eine Impfung gegen HIV und Aids hat in den letzten 40 Jahren leider noch nicht entwickelt werden können. Diese Krankheit ist leider immer noch nicht heilbar“, so Helmut Andreas Hartwig. Durch Corona sei aktuell in der Gesellschaft die Aufmerksamkeit für die Verhinderung von Virus-Übertragungen so groß wie nie. Sich und andere zu schützen sei daher das oberste Gebot. „Dies gilt auch für HIV/Aids. Die Deutsche AIDS-Stiftung konzentriert sich daher noch stärker auf die Themen Aufklärung und Schutz vor HIV.“ Auch die Möglichkeiten, sich durch Testangebote Klarheit über seinen HIV-Status zu verschaffen, würden ausgeweitet. So könne bei einer Infektion mit HIV der Ausbruch der Krankheit Aids verhindert werden.