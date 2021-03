Bonn-Friesdorf : Polizist hält Softair-Waffe für echt und verfolgt Jugendliche

Wegen einer täuschend echt aussehenden Softair-Waffe rückte die Polizei am Freitagnachmittag in Bonn-Friesdorf aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Bad Godesberg Zwei Jugendliche waren am Freitagnachmittag in Friesdorf mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Waffe unterwegs. Ein Polizeibeamter beobachtete dies während seiner Freizeit und nahm die Verfolgung auf. Auch ein Linienbus musste geräumt werden.

Eine Softair-Waffe hat am Freitagnachmittag für einen Polizeieinsatz in Bonn-Friesdorf gesorgt. Laut Angaben der Polizei waren zwei Jugendliche zu Fuß auf der Wurzerstraße/Elsässer Straße unterwegs gewesen, als sie ein Beamter beobachtete, der gerade nicht im Dienst war. Der Polizist hielt die Spielzeugwaffe der 14- und 15-Jährigen für echt, verständigte seine Kollegen und verfolgte die Jugendlichen, die an der Elsässer Straße in den Bus der Linie 614 einstiegen.