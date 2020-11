Vebowag-Siedlung am Severinsweg in Mehlem : Ab Montag rücken die Bagger für den Abriss an

Mehlem Am Severinsweg in Mehlem lässt die Vebowag insgesamt 104 geförderte Wohnungen errichten. Um Platz für die Neubauten zu schaffen, müssen die alten Häuser entkernt und abgerissen werden.

Zwei Häuser von mehreren Gebäuden am Severinsweg in Mehlem sind bereits entkernt. Bald wird der Abriss beginnen. An gleicher Stelle will die Vebowag (Vereinigte Bonner Wohnungsbau AG) neue Mehrfamilienhäuser mit fast doppelt so vielen Wohnungen errichten lassen (der GA berichtete). Aus den bisher 57 Wohnungen sollen am Ende 104 werden. Für vier der fünf geplanten Häuser, also 87 von 104 Wohnungen, hat die Stadt Bonn bereits Baugenehmigungen erteilt. „Genehmigt wurden jeweils drei Stockwerke plus Staffelgeschoss“, teilt Andrea Schulte vom Presseamt der Stadt Bonn mit.