Vortrag im Haus der Bildung Als die Altstadtsanierung Bad Godesberg veränderte

In Bad Godesberg begann die Altstadtsanierung in den 1960er-Jahren. Bonn als Regierungssitz zog viele Angestellte auch nach Bad Godesberg, was zu viel Verkehr in den engen Gassen führte. „Bad Godesberg ist von der rasanten Verkehrsentwicklung im 20. Jahrhundert schlichtweg überfahren worden“, so Bredenbeck rückblickend.