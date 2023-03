KAS-Projekt Wie Bonner Friedensarbeit in Nordfrankreich betreiben

Strategisch wichtige Anhöhe

Es ist eine Laune des Zufalls, dass der Name der Anhöhe „Toter Mann“ während des Ersten Weltkrieges zum entsetzlichen Synonym für das Gemetzel wurde. Die strategisch wichtige Anhöhe auf dem linken Maas-Ufer rückte mit der benachbarten Höhe 304 während der Verdun-Schlacht im Frühjahr 1916 in den Fokus der deutschen Militärs. Das französische Artilleriefeuer vom Westufer in die Flanke der auf dem Ostufer vorrückenden Deutschen hatte immer mehr Soldaten das Leben gekostet. So entwickelte sich auf engstem Raum ein Stellungskrieg bislang unbekannten Ausmaßes. Sinnbildlich dafür stehen drei Tunnel, die deutsche Truppen während der Kämpfe unter Beschuss und mit größten Anstrengungen errichtet hatten. Neben dem Bismarck-Tunnel gab es noch den Gallwitz- und den Kronprinzentunnel, der mit rund einem Kilometer Länge die größte unterirdische Anlage war. Er bot rund 1000 Soldaten Schutz und lag laut Militärhistoriker Markus Klauer teilweise zehn Meter unter der Erde: „Die deutsche Seite hatte früh gelernt: Schanzen spart Blut.“ Darum habe man auf dem Toten Mann mehr Augenmerk auf massive Verteidigungsanlagen gelegt als der Gegner. Doch es sollte sich zeigen, dass es keine definitive Auszeit vom massenhaften Sterben gab: Am 19. August 1917 schlugen Geschosse eines französischen 40-Zentimeter Geschützes bis in die Küche des Kronprinzentunnels durch: Über 100 Soldaten wurden abgeschnitten. Bis heute hat der Tunnel die Toten nicht freigegeben. Etwa 40.000 deutsche und französische Soldaten starben 1916 und 1917 im zermürbenden Grabenkrieg auf dem Toten Mann, schätzt Klauer. voa