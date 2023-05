Debatte zu „Laurelle“ in Bad Godesberg Verwirrung um Bonner Karte für Kunst im öffentlichen Raum

In der Mitteilung verweist der BBB auf eine Karte der Verwaltung, die mögliche Räume, aber auch Taburäume für öffentliche Kunst zeigen. Die Karte stammt aus dem Mai 2017. Blickt man auf Bad Godesberg ist dabei der Bereich vor dem Bahnhof tatsächlich grün eingezeichnet. Die Farbe Grün symbolisiert laut Legende „mögliche Standorte dauerhaft“. Allerdings fällt auf, dass dieser Bereich nicht direkt am Bahnhof beginnt. Zu sehen ist auf der Karte auch noch die Moltkestraße, die am Bahnhofsgebäude entlanglief. 2019 wurde diese jedoch im Rahmen der Umgestaltung des Ria-Maternus-Platzes entfernt. Die Kartengrundlage ist damit nicht mehr aktuell.