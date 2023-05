Unfall in Plittersdorf Autofahrer fährt 15-jährige Radfahrerin an und flieht

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, fuhr das Mädchen zur Unfallzeit gegen 19.05 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen der Wurzerstraße in Fahrtrichtung B 9. Als sie an der Einmündung der Elisabeth-Selbert-Allee vorbeifuhr, kam von dort aus das Auto und fuhr die 15-Jährige auf dem Fahrradschutzstreifen an. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des goldenen VW soll sich nach dem Vorfall zunächst nach dem Zustand des Mädchens erkundigt haben, dann aber davongefahren sein, ohne seine Personalien mitgeteilt zu haben und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.