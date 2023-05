Seniorenheim in Bad Godesberg Vinzentinerinnen stellen 29 neue Wohnungen fertig

Angesagt hat sich für den 4. Juni unter anderem Ricardo Marinello. Der Sieger der ersten Staffel von „Das Supertalent“ sorgt derzeit weltweit für Schlagzeilen. Der Tenor setzt sich in Restaurants und fängt an zu singen, dabei lässt er sich filmen. Die Filme und die erstaunten Blicke der Menschen um ihn herum bescheren ihm millionenfache Aufrufe. Vor allem bei der App Tiktok. Der italienische Mega-Star Eros Ramazotti hat sich bei ihm gemeldet, laut Mortsiefer stehe bald auch ein Auftritt auf dem Times Square in New York an. „Wir haben echt großes Glück, dass er bei uns auftritt“, so Mortsiefer. Ebenfalls auf der Bühne: Sarah Bouwers, die regelmäßig auf dem ZDF-Traumschiff singt, der Chor „BonnVoice“, Luca M. Wefes (aus “The Voice of Germany“) und Violinstin Francesca Reyter.