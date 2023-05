Anlage am Bahnhof Mehr als 80 neue Abstellplätze für Fahrräder in Bad Godesberg

Für Fahrräder sollte es am Bahnhof Bad Godesberg eigentlich längst 180 weitere Stellplätze in einer Radstation geben. Wie berichtet, sollte diese Anlage in den Räumlichkeiten der ehemaligen Klangstation eingerichtet werden. Bislang wurde das Projekt nicht umgesetzt, weil es keinen Betreiber gibt. Zudem will die Deutsche Bahn nur die Räume vermieten, nicht aber die Planung oder den Bau übernehmen. Die Parteien in Bad Godesberg und auch die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) pochen weiter auf den Bau der Radstation. Die Bezirksvertretung hatte Anfang Juli 2016 einstimmig eine Beschlussvorlage der Verwaltung zur Planung beschlossen. Die Stadtverwaltung würde auch weiterhin an dem Konzept der Radstation in Bad Godesberg festhalten, auch wenn die Bahn die Kapazitäten für Räder am Bahnhof nun erhöht, so eine Mitarbeitern des Presseamtes.