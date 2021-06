SG Wago und DJK bündeln Kräfte : Bad Godesberger Sportvereine wollen die Fusion

Bad Godesberg/Wachtberg Die Schwimmgemeinschaft Wachtberg-Godesberg (SG Wago) und der Rüngsdorfer DJK Viktoria 88 wollen fusionieren. Gründe dafür sind fehlende Ehrenamtliche für die bisherigen Vorstände und die Bündelung der Kräfte. Gemeinsame Kurse soll es noch in diesem Jahr geben.

Wenn zwei sich zusammentun, kann das einen Mehrwert für alle haben. Ebendas ist Ziel der geplanten Fusion des in Bad Godesberg und Wachtberg aktiven Vereins Schwimmgemeinschaft Wachtberg-Godesberg, kurz SG Wago, und des Rüngsdorfer DJK Viktoria 88. Die aus dem Wachtberger Schwimmverein gewachsene SG Wago übernimmt alle Kurse und stellt die Kursleiter des Turnvereins. So sollen zukünftig die Mitglieder beider Vereine von dem für alle erweiterten Angebot profitieren.

Als der kleine Rüngsdorfer Turnverein vor sieben Jahren vor dem Problem stand, Vorstandsmitglieder zu finden, hatte sich Catharina Latz zusammen mit einer anderen Mutter für die Posten des Vorsitzes und der Kassenwartin gemeldet. Wegen wachsender beruflicher Belastung will Latz nun aufhören. Die Schwierigkeiten, Vorstandsnachfolger zu finden, hält die vierfache Mutter für ein grundsätzliches Problem. „Die Gesellschaft erwartet, dass Frauen die Kinder betreuen, Vollzeit arbeiten gehen und den größten Teil des Haushalts erledigen“, sagte sie. Damit umriss sie zugleich mögliche Gründe dafür, warum sich beispielsweise heutige Mütter weniger in solchen Postionen engagieren wollen. Dazu kämen immer neuen Vorschriften für Vereine, deren Umsetzung gerade für kleine Vereine oft eine Mammutaufgabe bedeute. „Unter diesen Umständen sind viele kleine Vereine nicht mehr zukunftsfähig“, fand Latz. So entstand die Idee einer Fusion mit der SG Wago.

Erfahrung aus der ersten Fusion

„Wir wollten schon lange Kindersportgruppen anbieten, hatten aber keine Hallenkapazitäten zur Verfügung“, sagte Kruse. Zudem hätten die passenden Kursleiter gefehlt. Durch die Fusion ist also beiden Vereinen geholfen. „Wir wollen in Kürze schon die ersten gemeinsamen Angebote machen", so Kruse. Läuft alles nach Plan, könnten die passenden Fusionsbeschlüsse schon nach den Sommerferien den Zusammenschluss besiegeln. In einer ersten, virtuellen Informationsveranstaltung stellen die Vorstände beider Vereine am kommenden Dienstag, 8. Juni, per Videokonferenz die bisherigen Ideen vor.