Hochwasser-Umleitung für Radfahrer : Umleitungsroute für Radler bei Hochwasser

Bad Godesberg Damit Radfahrer auch bei Hochwasser sicher ans Ziel kommen, lässt die Stadt Bonn 73 Schilder aufstellen. Diese weisen auf eine alternative Strecke zwischen Graurheindorf und Mehlem hin.

Damit auch bei Hochwasser jeder ans Ziel kommt, hat das Stadtplanungsamt eine Umleitungsroute erarbeitet. Diese können Radler bei Hochwasser nutzen, um den linksrheinischen Rheinradweg zum umfahren. Dabei fallen die Schilder, die ein blaues Fahrrad samt blauem Pfeil und roten Wellen auf weißem Grund zeigen, an erstmal merkwürdigen Orten auf. Zum Beispiel parallel zur Kunstmeile, mitten in der Godesberger City oder auch in Lannesdorf. Und damit sehr rheinfern. Auf Nachfrage erklärte die Stadt, die Umleitung zeige die parallele Alternativroute für Radfahrende ab dem Engländerweg an der Graurheindorfer Fähre im Bonner Norden bis zur Rolandswerther Straße/Brunnenstraße in Mehlem/Rolandswerth im Süden. Dort solle die Route dann auf dem Gebiet von Rheinland-Pfalz weitergeführt werden. „Mit dem Kreis Ahrweiler ist die Maßnahme abgestimmt“, sagte Andrea Schulte vom städtischen Presseamt. Mit der Stadt Bornheim sei die Verwaltung für einen Anschluss in Richtung Norden nicht in Kontakt getreten, da es kaum Radwege direkt am Rhein gebe. Insgesamt finden sich 73 Schilder, da die Tafeln die Strecke in beide Richtungen säumen. „Die Kosten betrugen 1730,10 Euro“, führte Schulte aus.