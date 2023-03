Internationaler Clubs La Redoute in Bad Godesberg : Trauer um den ehemaligen Botschafter Wiegand Pabsch

Bad Godesberg Der frühere Präsident des Internationalen Clubs La Redoute ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Wiegand Pabsch baute den früheren Diplomatenclub zu einer Bürgergesellschaft in Bad Godesberg um.

Der Internationale Club La Redoute trauert um seinen ehemaligen Präsidenten Wiegand Pabsch, der am 4. März im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Der ehemalige Botschafter wandelte den Diplomatenclub nach der Hauptstadtzeit zu einer Bürgergesellschaft um. „Wiegand Pabsch war in einer für den Club schicksalhaften Zeit sein Präsident, von 1999 bis 2010“, so Präsident Tilmann Mayer, Generalsekretär Hubertus von Morr und Beiratsvorsitzender Wolfgang Kopf in ihrem Nachruf. Nach dem Ende seiner Präsidentschaft habe Pabsch den Club mit gutem Rat gefördert.