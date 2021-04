Auf Züllighovener Biohof : Jede Menge Nachwuchs bei den Heidschnucken

Züllighoven Züllighovener Landwirtin freut sich über insgesamt 18 Lämmer, die über Ostern geboren wurden. Es ist sogar eine wahre Rarität dabei.

Auch Landwirtin Hochgürtel schätzt diese Schafsrasse wegen ihrer Genügsamkeit und der vergleichsweise einfachen Haltung. Hinzu kommt noch ein anderer Aspekt, der für sie wichtig ist: Da Dorothee Hochgürtel auf Obstanbau, und dabei vor allem auf alte Streuobstsorten setzt, fällt regelmäßig viel Fallobst an. „Das fressen die Heidschnucken mit Vorliebe“, erklärt sie. Somit helfen die Tiere quasi auch bei der Pflege der Wiesen. Seit 2001 arbeitet Hochgürtels Grünlandbetrieb nach den Biolandrichtlinien, insgesamt über hundert alte Apfelsorten wachsen auf ihren Wiesen, die nach der Ernte in Eigenproduktion beispielsweise zu Fruchtsäften gepresst werden. Am Donnerstag, 29. April, um 16 Uhr bietet Hochgürtel für Interessierte anlässlich des VHS-Programms „Landwirtschaft und Ernährung“ einen Informationsbesuch auf ihrem Hof an, Teilnahmegebühr acht Euro. Um schriftliche Anmeldung für den Besuch wird gebeten, eine schriftliche Stornierung ist bis zum 22. April möglich. voa