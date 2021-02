Godesburg bietet Gerichte in Weckgläsern an : Sauerbraten kommt umweltbewusst im Glas

Godesburg bietet Gerichte in Weckgläsern an

Bad Godesberg Mit seinem Abholsystem inmitten des Lockdowns setzt das Restaurant Godesburg auf Umweltschutz. Seit kurzem bietet das Team verschiedene Gerichte in Weckgläsern an. Unterdessen wartet die Geschäftsführung noch auf Zahlungen des Bundes für November und Dezember.

Um Plastikmüll zu vermeiden, bietet das Restaurant Godesburg seit kurzem seine Gerichte in Weckgläsern an. Die Idee zum umweltbewussten Abholservice stammt von Küchenchef Björn Schloter (37). Gemeinsam mit Nils Gödde (35) hat er im Dezember die Leitung des Betriebs übernommen.

„Uns ist der Gedanke der Nachhaltigkeit wichtig. Wir wollen Plastik- und Einwegverpackungen vermeiden“, sagt Schloter, der bei dem neuen Mehrwegsystem auf hochwertige Weckgläser zurückgreift. Denn nur so sei das luftdichte Vakuum gegeben, und auch der Geschmack soll dann besonders lang erhalten bleiben. Damit das gelingt, kommt es beim Abfüllen auf jede Sekunde an, wie Schloter erklärt: „Der warme Inhalt muss nach dem Kochen schnell in das Glas gefüllt werden. Danach kommen auf das Glas ein Gummiring und der Deckel.“ Damit sich der Deckel an den Gummiring saugt, fixiert Schloter das Glas mit Klammern. „So zieht das Glas das Vakuum an und an die Speisen kommt keine Luft mehr.“