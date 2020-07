„Summer School“ : Studenten fördern Bad Godesberger Grundschüler

Bonn Nach dem Unterricht zu Hause holen ausgewählte Grundschüler der Paul-Klee-Schule in Bad Godesberg versäumten Lernstoff nach. Unter dem Motto „Kein Kind darf uns verloren gehen“ bietet die Stadt Bonn zusammen mit dem Offenen Ganztag und dem Bonner Zentrum für Lehrerfortbildung die „Summer School“ an.

Zwei Monate lang haben Schüler mit Schulschließungen und Unterricht auf Distanz zu kämpfen gehabt. Auch wenn die Grundschüler zu den ersten gehörten, deren Alltag kurz vor den Sommerferien schrittweise wieder zur Normalität zurückgeführt wurde, sind auch dort Lücken entstanden. Besonders Kinder, in deren Familien die technische Ausstattung für Online-Unterricht nicht optimal war, hatten es in dieser Zeit besonders schwer.

Das erstmalig durchgeführte Projekt erreichte 30 Familien von Schülern der Paul-Klee-Schule. Insgesamt werden in Bad Godesberg 3076 Schüler an 14 Grundschulen unterrichtet, im Stadtgebiet Bonn sind es 12 239 Schüler an insgesamt 52 Schulen. Würde die Stadt das Projekt auch auf die weiterführenden Schulen ausweiten wollen, wären insgesamt 51 902 Schüler beteiligt. Laut der Koordinatorin der Schulsozialarbeiter sei der Bedarf in vielen Bereichen zweifellos vorhanden. rep

Die Idee der „Summer School“ sei aus der Frage entstanden, wie man die Schüler in ihrer Schullaufbahn unterstützen könne, sagt Dagmar Knyrim, die die Arbeit der Schulsozialarbeiter koordiniert. In einer Art Pilotprojekt hätten dazu alle am gleichen Strang gezogen. Engagierte Studierende hatte Robert Steegers, Geschäftsführer des Bonner Zentrums für Lehrerfortbildung, für das in Bonn bisher einzigartige Projekt gewinnen können. Für ihn gibt es viele Gewinner, etwa unter den Studierenden. „Für viele Lehramtsstudierende sind wegen der Pandemie Praktika und die Möglichkeiten, Erfahrungen in Schulen zu sammeln, weggefallen“, sagt er. So habe es kurz nach Veröffentlichung der Suche nach Unterstützern mehr Bewerbungen als Plätze gegeben.