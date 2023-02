Polizei sucht Einbrecher : Bargeld und Handy aus Kiosk gestohlen

In Beuel brachen bisher Unbekannte in einen Kiosk ein. Foto: dpa/Silas Stein

Beuel In Beuel ermittelt die Polizei zu einem Kioskeinbruch. Bislang Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt und erbeuteten Wertgegenstände.

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Kiosk in Beuel eingebrochen. Im Zeitraum von Dienstag, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, gegen 11 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt in den Kiosk im Bereich Siegburger Straße / Gartenstraße, indem sie ein seitliches Fenster einschlugen.