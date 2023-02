Polizei sucht Zeugen : Männer schlagen Fenster einer Apotheke in Beuel ein

Beuel In der Nacht auf Mittwoch sollen drei Männer die Scheibe einer Apotheke in Bonn-Beuel eingeschlagen haben. Die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen und sucht nach Zeugen.

In der Nacht auf Mittwoch haben drei Männer die Schaufensterscheibe einer Apotheke auf der Friedrich-Breuer-Straße in Bonn-Beuel eingeschlagen. Ein Anwohner ist laut Polizei gegen 2.50 Uhr durch einen lauten Knall auf die Tat aufmerksam geworden. Der Anwohner soll dann die beschädigte Scheibe sowie drei Männer gesehen haben, die in unterschiedliche Richtungen davonliefen. Einer der Männer soll in Richtung Friedrich-Breuer-Straße gelaufen sein, während ein zweiter Mann in Richtung Professor-Neu-Allee davonlief. Der dritte Tatverdächtige soll in Richtung Von Sandt-Straße davongelaufen sein.