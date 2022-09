Zwischen Küdinghoven und Ramersdorf : Streit um Ausbau des Gerichtsweges in Beuel

In welche Richtung soll auf dem erneuerten Gerichtsweg die Einbahnstraße verlaufen? Über Themen wie diese haben Anwohner am Montagabend im Beueler Rathaus gemeinsam mit dem Tiefbauamt diskutiert. Foto: Benjamin Westhoff

Küdinghoven/Oberkassel Anfang 2023 soll zwischen Küdinghoven und Ramersdorf der lange geplante Ausbau des Gerichtswegs beginnen. Einen Großteil der Kosten sollten die Anwohner bislang selbst tragen, doch jetzt könnte eine Lösung gefunden sein.

Die Stimmung während der Debatte im Beueler Rathaus ist hitzig. Das liegt allerdings nicht an den spätsommerlichen Temperaturen. Gut 30 Einwohner des Gerichtswegs, der zwischen Küdinghoven und Ramersdorf verläuft, sind auf Einladung des Tiefbauamtes in den Rathaussaal gekommen. An den Tagen von Pützchens Markt, ist der Termin für viele Beueler eigentlich ein No-go. Vielleicht sind es deshalb nur so wenige Menschen, die an der Veranstaltung teilnehmen. Im Tiefbauamt hatte man eigentlich mit bis zu 100 Leuten gerechnet – zumindest war dies die Obergrenze der Teilnehmerzahl. Eine Verschiebung des Termins sei jedoch nicht möglich gewesen. Auch weil die Zeit drängt, erklärt Konstatin Walter vom Tiefbauamt.