Karnivoren-Börse im Botanischen Garten : Fleischfressende Pflanzen erfreuen Liebhaber und Zufallsbesucher

Bonn Bei der Karnivoren-Börse im Botanischen Garten finden sich Besucher aus Bonn und ganz Deutschland ein. Experten und Liebhaber tauschen ihre Schätze bisweilen, Zufallsbesucher greifen beim Kauf zu.

An diesem Sonntag hat die Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen (GFP) eine Karnivoren-Tauschbörse im Botanischen Garten der Universität Bonn veranstaltet. Freunde der „karnivoren Gewächse“ trafen sich zum Handel und gemeinsamen Austausch über ihr gemeinsame Leidenschaft. Entlang des Gewächshauses direkt gegenüber des Poppelsdorfer Schlosses waren die Stände der Verkäufer aufgereiht, die ihre Gewächse anboten.

Christian Dietz ist zweiter Vorsitzender der GFP und für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich. “Wir treffen uns seit 2007 regelmäßig hier in Bonn”, erklärt er. Zunächst war es nur ein Treffen für Vereinsmitglieder in Nordrhein-Westfalen. Anfangs habe es etwa 20 Teilnehmer gegeben. “Der Standort in Bonn ist für uns optimal, da es im Botanischen Garten eine große Sammlung fleischfressender Pflanzen gibt”, ergänzt Vereinskollege Alexander Fisch. Er organisierte die bisherigen Veranstaltungen.