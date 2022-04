Tanz-Party in Bonn : Gewinnen Sie Karten für den Tanz in den Mai im Tanzhaus Bonn

Symbolfoto Foto: Peter Steffen

Bonn Am Samstag wird an vielen Orten in Bonn und der Region in den Mai getanzt. Wir verlosen 2x2 Karten für die Veranstaltung im Tanzhaus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause laden in diesem Jahr wieder viele Clubs zum Tanz in den Mai ein. In Bonn und der Region finden am Samstag einige Tanzveranstaltungen statt. Zu einer davon lädt das Tanzhaus Bonn, Gartenstraße 102 in Beuel, ein. Auf vier Tanzflächen können die Gäste zu verschiedenen Musik-Richtungen tanzen. Es gibt eine Tanzfläche mit Live-Musik und auf den weiteren klassische Gesellschaftstänze, Tango Argentino und West Coast Swing. Los geht es ab 20.15 Uhr. Für die Veranstaltung verlost der General-Anzeiger 2x2 Tickets. Dazu müssen Sie folgende Gewinnspielfrage beantworten: Welche Band tritt beim Tanz in den Mai im Tanzhaus in Bonn auf?

Wenn Sie die Antwort nicht direkt wissen, können Sie einen Blick in unsere Übersicht über Partys zum Tanz in den Mai werfen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie eine Mail an online@ga.de. Das Gewinnspiel endet am Donnerstag, 28. April, um 15 Uhr. Die Gewinner werden unter der angegebenen Mail benachrichtigt. Die Eintrittskarten werden vor Ort hinterlegt, eine Sendung auf dem Postweg ist ausgeschlossen.

Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter der General-Anzeiger Bonn GmbH oder verbundener Unternehmen. Der Veranstalter des Spiels, die General-Anzeiger Bonn GmbH, erhebt die zuvor von Ihnen angegebenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels. Die Datenverarbeitung dient ausschließlich dem Zweck der Durchführung der Aktion gemäß Art. 6 Abs. 1 b) EU-DSGVO. Die Daten werden an die Sponsoren weitergegeben, da dies für die Durchführung des Gewinnspiels notwendig ist. Weitere Infos zu unseren Teilnahmebedingungen unter ga.de/teilnahme. Die Infopflichten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie unter Sie unter ga.de/datenerhebung.

(ga)