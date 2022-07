Polizei fahndet mit Foto nach Täter : Erste Hinweise nach Vergewaltigung von 17-Jährigem in Bonn

In Bonn wurde ein 17-Jähriger vergewaltigt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nach der Vergewaltigung eines 17-Jährigen in einem Bonner Parkhaus hat die Polizei erste Hinweise auf den Tatverdächtigen. Mit einem Foto fahnden die Ermittler nach dem Mann.



Bei der Polizei Bonn sind nach der Veröffentlichung des Fotos eines mutmaßlichen Sexualstraftäters erste Hinweise eingegangen. Der Mann wird beschuldigt, in der Nacht auf den 19. März dieses Jahres einen 17-Jährigen in einem Parkhaus am Bonner Hauptbahnhof vergewaltigt zu haben. Man werde den Hinweisen nun nachgehen und hoffe gleichzeitig, dass sich noch weitere Zeugen melden, die den Gesuchten identifizieren können, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

Am Donnerstag waren die Ermittler mit einem Foto des Mannes an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem alle bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Mannes führten. Eine Öffentlichkeitsfahndung muss immer von einem Richter beschlossen werden. Dies sei das letzte Mittel, wenn alle anderen Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, so der Polizei-Sprecher. Da die Polizei zunächst noch auf anderen Wegen versuchte, den Gesuchten zu identifizieren, liegen zwischen der Tat und der Öffentlichkeitsfahndung mehrere Monate.

Der 17-Jährige war nach der Tat direkt zur Polizei gegangen und zeigte die Vergewaltigung an. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe er den Gesuchten in der Nacht auf Samstag, 19. März, in Bonn kennengelernt. In einem Parkhaus in Bahnhofsnähe soll der Tatverdächtige den Jugendlichen dann zu sexuellen Handlungen genötigt und vergewaltigt haben.

Die Polizei sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei Bonn