Nächtlicher Rettungseinsatz in Bonn : Feuerwehr rettet Frau aus verrauchter Wohnung in Castell

Feuerwehr rettet Frau aus verrauchter Wohnung in Castell

Nächtlicher Rettungseinsatz in Bonn

Nächtlicher Schreck für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bonn-Castell. Foto: Feuerwehr Bonn

Bonn-Castell Freitagnacht hat die Feuerwehr Bonn in der Römertrasse in Castell eine Frau aus ihrer verrauchten Wohnung gerettet. Aufmerksame Nachbarn hatten den Notruf gewählt.

In der Römerstraße in Bonn-Castell hat ein piepsender Rauchmelder Freitagnacht im dritten Obergeschoss einer Wohnanlage zu einem Rettungseinsatz der Bonner Feuerwehr geführt. Aufmerksame Nachbarn hatten die Rettungskräfte alarmiert.

In der Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Frau, die von der Feuerwehr aus den verrauchten Räumlichkeiten gerettet werden konnte. Sie wurde durch den Rettungsdienst und eine Notärztin versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das ursächliche Feuer in der Küche konnte schnell gelöscht werden, die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht.