Kontaktverfolgung : Stadt Bonn sucht Hilfe bei Bundeswehr wegen hoher Corona-Zahlen

Bonn/Siegburg Die Corona-Zahlen steigen in NRW stark an. Deshalb suchen sich nun mehrere Städte und Kreise wieder Unterstützung bei der Bundeswehr – unter anderem die Stadt Bonn und der Rein-Sieg-Kreis. Konkret geht es um Hilfe bei der Kontaktverfolgung.

Wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen will die Stadt Bonn nun Hilfe bei der Bundeswehr suchen. „Die Bundeswehr hat uns ja schon tatkräftig unterstützt, das hatte sich bewährt“, sagte ein Stadtsprecher am Freitag auf GA-Anfrage. Deshalb werde man nun erneut über die Bezirksregierung Köln einen Hilfeleistungsantrag stellen. Konkret geht es den Angaben nach um die Kontaktverfolgung bei Infizierten. Wann die Soldatinnen und Soldaten dann letztlich vor Ort helfen könnten, sei noch unklar. Am Freitag lag der Inzidenzwert in Bonn bei 193,3.