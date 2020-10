Klimakampagne der Stadt : Wie eine Bonner Familie ohne Auto auskommt

Bonn Die städtische Klimaschutzkampagne „Neu denken. Einfach handeln. Gemeinsam fürs Klima“ startet in die zweite Runde. Bei der zeigt beispielsweise eine Familie, wie man ganz ohne Auto klarkommt.

„Neu denken. Einfach handeln. Gemeinsam fürs Klima“: So lautet das Motto der Klimaschutzkampagne der Stadt Bonn, die am Montag in die zweite Runde gestartet ist. Ziel der Kampagne ist es, Bonner Bürger in den Fokus zu rücken, die mit ihrem klimafreundlichen Handeln im Alltag als Vorbildfunktion dienen. Zum Beispiel Familie Leipold: Die ist seit 15 Jahren jeden Tag klimafreundlich unterwegs: „Wir haben unser Auto damals abgeschafft und fahren von der Innenstadt aus bei Wind und Wetter jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit“, berichtet Alexandra Leipold. 15 Kilometer legen sie und ihr Mann dabei täglich mit dem Rad zurück. Ihre beiden Kinder Carla (9) und Gustav (11) haben ebenfalls bereits früh gelernt, sich selbstständig in der Stadt mit Bus und Bahn fortzubewegen. Größere Ausflüge unternimmt die Familie mit dem Zug, und wenn aufgrund von größeren Transporten doch mal ein Auto benötigt wird, greifen die Leipolds auf Car-Sharing zurück.