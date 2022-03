Täter schließt Mitarbeiter ein : Bewaffneter überfällt Wettbüro in Bad Godesberg

Bad Godesberg Mit einer Schusswaffe bewaffnet hat ein Mann am Sonntagabend ein Wettbüro in Bad Godesberg überfallen und den Mitarbeiter eingeschlossen. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise.

Ein bewaffneter Mann hat am Sonntagabend ein Wettbüro in Bad Godesberg überfallen und ist anschießend mit seiner Beute geflohen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter gegen 22.35 Uhr das Wettbüro an der Vilichgasse und forderte den Mitarbeiter auf, das Bargeld herauszugeben. Dabei hielt er eine Schusswaffe in der Hand. Im Anschluss schloss der Mann den Mitarbeiter in eine Toilette des Betriebes ein und flüchtete nach bisherigen Erkenntnissen in Richtung Koblenzer Straße.