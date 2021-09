Umweltaktionen in Bonn : Überseecontainer als Infoplattform

Unter der Leitung von Michael Barth traten das Hofgartenorchester und das Collegium musicum Bonn in einen siebtzehnminütigen Flashmob auf. Begleitet wurden die beiden Orchester vom Chor des Collegium musicum Bonn. Die Big Band der Universität Bonn ergänzte zudem die musikalische Aufführung. Foto: Niklas Schröder

Bonn Wie lässt sich ein sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiges Bonn gestalten? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit mehrere Initiativen, Unternehmen und Gruppen aus der Bundesstadt und präsentieren ihre Ideen bei verschiedenen Umweltaktionen in der Innenstadt.



Mit bunten Regenschirmdach in der Friedrichstraße und Überseecontainer sowie Flashmob auf dem Münsterplatz finden derzeit einige Umweltaktionen in Bonn statt. Die bunten Regenschirme etwa, die noch bis zum 4. Oktober über den Passanten hängen werden, sollen die 17 Ziele symbolisieren, mit denen ein sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiges Bonn zum Thema wird.

Viele Initiativen, Unternehmen und Gruppen präsentieren im Aktionszeitraum jeweils freitags nachmittags (25. September und 1. Oktober) und samstags ganztägig (25. September) an Infoständen, wie sie sich für die SDGs (auf Deutsch: Ziele für nachhaltige Entwicklung) in Bonn einsetzen. Die Geschäfte stellen sich dem Thema und Fußspuren auf dem Boden bieten alle Interessierten Gelegenheit, ihren ökologischen Fußabdruck zu testen, so die Stadtverwaltung.

„Die SDGs sind zum Dreh- und Angelpunkt der internationalen Nachhaltigkeitsdiskussion geworden. Als deutsche Stadt der Vereinten Nationen und Zentrum für nachhaltige Entwicklung sehen wir uns hier in Bonn besonders in der Pflicht, sie umzusetzen. Dafür haben wir schon einiges auf den Weg gebracht, wie unsere Nachhaltigkeitsstrategie oder den Beschluss, unsere Stadt bis 2035 klimaneutral zu machen“, sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner, die die Aktionstage am Samstag auf dem Münsterplatz eröffnete. Als Standort für Informationsveranstaltungen dient ein großer Container, der symbolisch für die Wiederverwertung von Materialien steht.

Foto: Niklas Schröder

„Der 17-Ziele-Space ist ein ausgedienter Überseecontainer, der von Engagement Global zur Informations- und Veranstaltungsfläche umgebaut wurde und erstmalig auf dem Bonner Münsterplatz zum Einsatz kommt“, erklärte Darya Hirsch vom Lokale-Agenda-Büro der Stadt Bonn.

Am Projekt arbeiten das Kulturamt, das Umweltamt und das Amt für Internationales und globale Nachhaltigkeit zusammen. Bis einschließlich Mittwoch soll der Container noch Infos und Spiele zum Selbsterkunden sowie ein ausgewähltes Programm bieten. Darunter beispielsweise mit „Rundum nachhaltig und transformativ“ ein kulturelles Programm mit Gesprächen und Videos vom Lokale-Agenda-Büro der Stadt Bonn in Kooperation mit der Fair Trade Town und Bio-Stadt Bonn.

Vormittags werden am 17-Ziele-Space in Kooperation mit „Gemeinsam für Afrika“ und Engagement Global Workshops für Schülerinnen und Schüler zum Thema „Innovations from Africa“ angeboten. Tagsüber gibt es Angebote von der Bonner Behindertengemeinschaft, dem Südwind-Institut, dem Internationalen Frauenzentrum und anderen und an fünf Abenden präsentieren Bonner Initiativen in der neuen Reihe Bonner Glocale Filme zu lokalen oder globalen Themen, darunter zwei Filme mit englischen Untertiteln, die sich insbesondere auch an die internationale Community der Stadt wenden.

„Wir wollen aufklären, auf gelebte Nachhaltigkeit aufmerksam machen und einfach zeigen was wir in Bonn bereits haben“, sagt Hirsch, Koordinatorin der Bio-Stadt Bonn. Musikalisch wurde es am Samstagmittag beim Beethovendenkmal: Unter der Leitung von Michael Barth traten das Hofgartenorchester und das Collegium musicum Bonn in einen siebtzehnminütigen Flashmob auf. Begleitet wurden die beiden Orchester vom Chor des Collegium musicum Bonn. Die Big Band der Universität Bonn ergänzte zudem die musikalische Aufführung.

Die Bonner SDG-Tage werden vom Amt für Internationales und globale Nachhaltigkeit organisiert. Das Projekt „17 Ziele“ hat die Aufgabe, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen bekannter zu machen und – im besten Fall – zu einem veränderten Handeln anzuregen. Die Ziele beinhalten unter anderem die Themen Umwelt- und Klimaschutz, die Bekämpfung von Hunger und Armut, Gesundheit für alle, menschenwürdige Arbeit und Geschlechtergleichheit.