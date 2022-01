Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte brechen in Handyladen an der Wenzelgasse ein

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in einen Handyladen in der Bonner Innenstadt eingebrochen. Foto: DPA (Symbolfoto)

Bonn In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in einen Handyladen an der Wenzelgasse in der Bonner Innenstadt eingebrochen. Dabei schlugen sie auch die Glastür des Geschäfts ein. Die Polizei bittet um Hinweise.



Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in einen Handyladen an der Wenzelgasse in Bonn eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war ein Anwohner gegen 3.50 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Bereich des Geschäfts auf die Einbrecher aufmerksam geworden und hatte daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Der Mann beobachtete zwei Personen, die sich zunächst in dem Ladenlokal aufhielten und dann vermutlich in Richtung der Brüdergasse flohen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte laut Meldung fest, dass die Glastür des Geschäfts eingeschlagen worden war. Vor der Tür befanden sich dabei noch zwei größere Pflastersteine. Was bei dem Einbruch genau entwendet wurde, ist noch unklar.